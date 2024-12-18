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Ракурс
Рада одобрила создание госреестра военнослужащих

Рада одобрила создание госреестра военнослужащих

18 дек 2024, 13:38
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Верховна Рада 18 грудня в цілому ухвалила зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та до інших законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку № 12066.


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Законопроєкт підтримали 254 депутати.

Основні його положення такі:

  • створення реєстру для модернізації військового обліку та запровадження електронних сервісів для військових і їхніх сімей.
  • присвоєння Military ID — унікального електронного ідентифікатора для автоматизації даних у сфері оборони, отримання пільг і соціальних послуг.
  • інтеграція реєстру з електронною системою охорони здоров’я для спрощення обміну даними про призовників і резервістів.
  • військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу Армія+.

Разом з тим, в законі передбачено збереження інформації 70 років.

Ідея створення такого реєстру вже розглядалася в проекті № 10062, але була вилучена через безпекові ризики, пов’язані з чутливістю інформації про військових.

Источник: Ракурс


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