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Пожар в Бердянске, фото: Иван Федоров
В Бердянске горит предприятие, где хранилась военная техника рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186617-v-berdyanske-gorit-predpriyatie-gde-hranilas-voennaya-tehnika-rashistov-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася пожежа на території захопленого рашистами підприємства.
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Про це сьогодні, 27 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку, — зазначив Федоров.
Також про пожежу в Бердянську повідомив Telegram-канал «Крымський ветер», опублікувавши відео зі стовпом диму чорного кольору, який піднімається над містом.
На заводі «Дормаш» у Бердянську обирають Папу. Поки що не обрали, — вказано в повідомленні. — У цехах, до речі, окупанти ховали свою техніку.
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