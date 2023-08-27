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Рашисты перевозят свои семьи на временно оккупированные территории

Семьи рашистов заселяют в захваченное жилье на оккупированных территориях — ЦНС

27 авг 2023, 15:58
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На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано численні випадки, коли росіяни незаконно захоплюють житло та перевозять туди свої сім’ї з рф.


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Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що передусім окупанти захоплюють квартири та будинки, власники яких виїхали з тимчасово окупованих територій або ж підпали під репресії за проукраїнську позицію.

Після цього росіяни, які служать в російських окупаційних військах або працюють на окупаційну адміністрацію, перевозять в ці квартири свої сім’ї. Це вписується в загальну російську політику по зміні демографічного складу тимчасово окупованих територій, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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