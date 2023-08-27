Рашисты перевозят свои семьи на временно оккупированные территории

https://racurs.ua/n186618-semi-rashistov-zaselyaut-v-zahvachennoe-jile-na-okkupirovannyh-territoriyah-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано численні випадки, коли росіяни незаконно захоплюють житло та перевозять туди свої сім’ї з рф.

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Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що передусім окупанти захоплюють квартири та будинки, власники яких виїхали з тимчасово окупованих територій або ж підпали під репресії за проукраїнську позицію.