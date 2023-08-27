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Рашисты перевозят свои семьи на временно оккупированные территории
Семьи рашистов заселяют в захваченное жилье на оккупированных территориях — ЦНСhttps://racurs.ua/n186618-semi-rashistov-zaselyaut-v-zahvachennoe-jile-na-okkupirovannyh-territoriyah-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано численні випадки, коли росіяни незаконно захоплюють житло та перевозять туди свої сім’ї з рф.
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Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що передусім окупанти захоплюють квартири та будинки, власники яких виїхали з тимчасово окупованих територій або ж підпали під репресії за проукраїнську позицію.
Після цього росіяни, які служать в російських окупаційних військах або працюють на окупаційну адміністрацію, перевозять в ці квартири свої сім’ї. Це вписується в загальну російську політику по зміні демографічного складу тимчасово окупованих територій, — наголошують у ЦНС.
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