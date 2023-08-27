Украинские дроны атаковали военные самолеты рашистов на Курском аэродроме, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n186619-drony-sbu-nochu-atakovali-samolety-rashistov-na-kurskom-aerodrome-smi.html

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Військова розвідка СБУ в ніч на сьогодні, 27 серпня, ночі дронами-камікадзе атакувала військові літаки росіян на Курському аеродромі.

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Про це з посиланням на джерела в СБУ повідомляє агентство «РБК-Україна».

За інформацією видання, було запущено 16 дронів-камікадзе, з них лише три були збиті російською ППО. Самі росіяни зафіксували 13 вибухів.

Дрони відпрацювали по таких цілях:

чотирьох літаках Су-30;

одному літаку МІГ-29;

радарах комплексу С-300;

двох «Панцирях».

Точні наслідки уражень, а також кількість загиблих і поранених стануть відомі найближчим часом.

Також про цю атаку повідомляє видання «Цензор.нет» з посиланням на джерела у розвідці. Зазначається, що атаку організували військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.

Джерело: «Цензор.нет», «РБК-Україна»