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Украинские дроны атаковали военные самолеты рашистов на Курском аэродроме, фото: «Радіо Свобода»
Дроны СБУ ночью атаковали самолеты рашистов на Курском аэродроме — СМИhttps://racurs.ua/n186619-drony-sbu-nochu-atakovali-samolety-rashistov-na-kurskom-aerodrome-smi.htmlРакурс
Військова розвідка СБУ в ніч на сьогодні, 27 серпня, ночі дронами-камікадзе атакувала військові літаки росіян на Курському аеродромі.
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Про це з посиланням на джерела в СБУ повідомляє агентство «РБК-Україна».
За інформацією видання, було запущено 16 дронів-камікадзе, з них лише три були збиті російською ППО. Самі росіяни зафіксували 13 вибухів.
Дрони відпрацювали по таких цілях:
- чотирьох літаках Су-30;
- одному літаку МІГ-29;
- радарах комплексу С-300;
- двох «Панцирях».
Точні наслідки уражень, а також кількість загиблих і поранених стануть відомі найближчим часом.
Також про цю атаку повідомляє видання «Цензор.нет» з посиланням на джерела у розвідці. Зазначається, що атаку організували військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.
Джерело: «Цензор.нет», «РБК-Україна»
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