В Австралії у мозку жінки знайшли живого паразита довжиною 8 см

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Ракурс

В Австралії у мозку 64-річної жінки виявили паразита, який був довжиною 8 см. Про це йдеться у статті на сайті Центру з контролю та профілактики захворювань у США.

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Жінка у 2021 році звернулася до лікарні Канберри зі скаргами на біль у животі, пітливість і кашель. Пізніше до неприємних відчуттів додалися депресія та короткочасна втрата пам’яті.

У кінці січня 2021 року пацієнтка потрапила до лікарні після трьох тижнів болю в животі та діареї, а потім сухого кашлю та нічної пітливості. До цього вона лікувалася від пневмонії та не повністю одужала. Спершу її діагноз визначили як еозинофільну пневмонію і призначили лікування.

Спочатку жінці стало частково краще, але ще за три тижні її знову госпіталізували з періодичною лихоманкою та постійним кашлем. Лікування тривало впродовж року. Впродовж кількох місяців 2022 року пацієнтка відчувала забудькуватість і погіршення депресії. Томографія головного мозку показала ураження правої лобової частки. У червні 2022 року їй зробили відкриту біопсію.

Лікарі виявили та видалили живого і рухомого гельмінта довжиною 8 см та діаметром 1 мм. Фахівці попередньо ідентифікували паразита як Ophidascaris robertsi.

Команда Австралійського національного університету повідомляє, що протягом останніх 30 років з’явилося 30 нових типів інфекцій, 75% з яких складають зоонозні — інфекційні захворювання, що передалися від тварин до людини.

Людське населення зростає, і ми «заходимо» у все нові екосистеми. Цю проблему ми бачимо знову і знову, чи то вірус Nipah, який перейшов від диких кажанів до домашніх свиней, а потім до людей, чи то вірус Sars-Cov-2, який спричинює захворювання Covid-19 і найімовірніше перейшов на людину від тварини. Хоча Covid нині повільно згасає, влада і медики мають забезпечити системи нагляду та контролю за інфекційними захворюваннями, — вказали науковці.

Відомо, що пацієнтка проживала поблизу озера, населеного килимовими пітонами, які можуть бути носіями паразитів Ophidascaris robertsi. Попри відсутність контактів зі зміями, жінка збирала місцеву рослинність навколо озера, щоб використовувати її в кулінарії. Дослідники припустили, що вона ненавмисно спожила яйця глиста одразу з рослин чи забруднивши руки або кухонне обладнання.