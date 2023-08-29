Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Біля Кримського мосту з’явилися загородження із затоплених барж — супутникові фото

Біля Кримського мосту з’явилися загородження із затоплених барж — супутникові фото

29 сер 2023, 22:36
999

Окупаційна влада росії намагається протидіяти українським морським дронам за допомогою нового загородження, яке з’явилося біля Кримського мосту. Про це свідчать супутникові знімки, оприлюднені у Твіттер.


.

На супутникових фото видно, що поблизу мосту, який з'єднує тимчасово окупований країною-агресором півострів з материковою частиною росії, з’явилися загородження з п’яти затоплених барж. Баржі затоплені між островом Тузла і косою Тузла.

Відстань між баржами становить близько 200 м, цього достатньо для проходу дронів. Тому, аналітики не виключають, що на баржі натягнули спеціальні сітки, які завадять підводним і надводним апаратам дістатися мосту.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів