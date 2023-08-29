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Ракурс
У Крымского моста появились заграждения из затопленных барж - спутниковые фото

У Крымского моста появились заграждения из затопленных барж — спутниковые фото

29 авг 2023, 22:36
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Окупаційна влада росії намагається протидіяти українським морським дронам за допомогою нового загородження, яке з’явилося біля Кримського мосту. Про це свідчать супутникові знімки, оприлюднені у Твіттер.


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На супутникових фото видно, що поблизу мосту, який з'єднує тимчасово окупований країною-агресором півострів з материковою частиною росії, з’явилися загородження з п’яти затоплених барж. Баржі затоплені між островом Тузла і косою Тузла.

Відстань між баржами становить близько 200 м, цього достатньо для проходу дронів. Тому, аналітики не виключають, що на баржі натягнули спеціальні сітки, які завадять підводним і надводним апаратам дістатися мосту.

Источник: Ракурс


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