У Крымского моста появились заграждения из затопленных барж - спутниковые фото

https://racurs.ua/n186695-u-krymskogo-mosta-poyavilis-zagrajdeniya-iz-zatoplennyh-barj-sputnikovye-foto.html

Ракурс

Окупаційна влада росії намагається протидіяти українським морським дронам за допомогою нового загородження, яке з’явилося біля Кримського мосту. Про це свідчать супутникові знімки, оприлюднені у Твіттер.

.

На супутникових фото видно, що поблизу мосту, який з'єднує тимчасово окупований країною-агресором півострів з материковою частиною росії, з’явилися загородження з п’яти затоплених барж. Баржі затоплені між островом Тузла і косою Тузла.

Відстань між баржами становить близько 200 м, цього достатньо для проходу дронів. Тому, аналітики не виключають, що на баржі натягнули спеціальні сітки, які завадять підводним і надводним апаратам дістатися мосту.