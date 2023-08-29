Ігнат про авіатрощу під Житомиром: Літаки зіткнулися фактично на старті

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Деталі авіакатастрофи на Житомирщині, в якій загинули троє пілотів, будуть відомі після завершення розслідування. Наразі відомо, що навчально-бойові літаки L-39 зіткнулися фактично на старті.

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Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю «Суспільному».

З його слів, авіакатастрофа сталася під час виконання бойового завдання. Проте Ігнат відмовився розкривати, яке завдання виконували пілоти.

Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставили їм частина, — сказав речник Повітряних сил.

Він додав, що літаки L-39 використовують як для навчальних, так і для бойових завдань, а в умовах війни «майже по всій території країни всі вильоти бойові». Троє загиблих пілотів виконували маневри в парі.

Польоти на групову злітаність — це одразу злітає два літаки. Це тактичний прийом, який потрібний для того, щоби воювати з окупантами. Чим ближче вони один біля одного в груповій злітаності, тим вони можуть бути менш помітними на радарах ворога, — пояснив речник.

Ігнат наголосив, що причина трагедії наразі невідома, триває слідство.

Що саме стало причиною? Мені навіть досвідчені льотчики, дуже досвідчені, кажуть, що сказати важко. Треба розбиратися — бортові самописці, радіообмін, все це буде проаналізовано і буде надано цю інформацію, що відбувалося, — заявив він.

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів: відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним «Джус», майор В’ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін.