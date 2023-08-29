Громадянка Чехії намагалася вивезти чоловіка з України у ніші для шини

https://racurs.ua/ua/n186694-gromadyanka-chehiyi-namagalasya-vyvezty-cholovika-z-ukrayiny-u-nishi-dlya-shyny-video.html

Ракурс

Вагітна громадянка Чехії намагалася вивезти чоловіка з України у ніші для шини. Про це сьогодні повідомила Державна прикордонна служба України, опублікувавши відповідне відео.

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Прикордонники викрили 28-річного чоловіка, який намагався нелегально виїхати з України, та його вагітну співмешканку-іноземку, яка допомагала втікачу. Напівголого чоловіка в ніші для запасного колеса виявили під час перевірки в пункті пропуску «Лужанка».

На рішення правоохоронців евакуювати BMW жінка реагувала різнобічно — то кидалася під його колеса, то втікала, куди очі бачать, — йдеться у повідомленні.

Жінці загрожує кримінальна відповідальність, а чоловік поки що перебуває у пункті тимчасового тримання.

В ДПСУ вказали, що жінка створила конфліктну ситуацію, внаслідок чого довелося викликати поліцію. Дівчина спробувала втекти, але її затримали неподалік від кордону.

На порушників оформили адмінпровадження щодо порушення режиму в пункті пропуску (ст. 202) та злісної непокори законним вимогам прикордонників (ст. 185−10). Окрім цього, чоловіка притягнуть до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204−1).