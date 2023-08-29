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Ракурс
Гражданка Чехии пыталась вывезти мужчину из Украины в тайнике для шины

Гражданка Чехии пыталась вывезти мужчину из Украины в тайнике для шины (ВИДЕО)

29 авг 2023, 21:51
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Вагітна громадянка Чехії намагалася вивезти чоловіка з України у ніші для шини. Про це сьогодні повідомила Державна прикордонна служба України, опублікувавши відповідне відео.


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Прикордонники викрили 28-річного чоловіка, який намагався нелегально виїхати з України, та його вагітну співмешканку-іноземку, яка допомагала втікачу. Напівголого чоловіка в ніші для запасного колеса виявили під час перевірки в пункті пропуску «Лужанка».

На рішення правоохоронців евакуювати BMW жінка реагувала різнобічно — то кидалася під його колеса, то втікала, куди очі бачать, — йдеться у повідомленні.

Жінці загрожує кримінальна відповідальність, а чоловік поки що перебуває у пункті тимчасового тримання.

В ДПСУ вказали, що жінка створила конфліктну ситуацію, внаслідок чого довелося викликати поліцію. Дівчина спробувала втекти, але її затримали неподалік від кордону.

На порушників оформили адмінпровадження щодо порушення режиму в пункті пропуску (ст. 202) та злісної непокори законним вимогам прикордонників (ст. 185−10). Окрім цього, чоловіка притягнуть до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204−1).

Невдовзі оцінку діям чешки та її обранця надаватиме суд, — додали прикордонники.

Источник: Ракурс


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