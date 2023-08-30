Взрывы на аэродроме Пскова повредили шесть Ил-76. Фото:

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Ракурс

Атака безпілотників на аеродром в російському Пскові призвів до знищення російських літаків.

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Два Іл-76 були повністю знищені, ще чотири літаки серйозно пошкоджені. Наслідки удару доуточнюються. Частина російських бортів вже не підлягає відновленню. Про це пишуть російські ЗМІ, які називають сьогоднішню нічну атаку дронів на росію однією з наймасованіших.

Також ЗМІ пишуть про ймовірне пошкодження в Пскові російського ракетоносця Ту-22 та удар по військовій частині Головного розвідувального управління, військовим складам та паливним базам.

Нагадаємо, 30 серпня вночі у російському Пскові був атакований місцевий аеродром спільного використання. Дрони уразили щонайменше чотири транспортні літаки Іл-76, нафтобазу та місце дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку.