В оккупированном Крыму враг запретил маломерным судам выходить в море. Фото:

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Російські окупанти ввели заборону для маломірних суден на вихід в море на відстань понад 1 км від порту Федосії в Криму.

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Таким чином загарбники намагаються посилити заходи безпеки в акваторії феодосійської затоки. Саме також ворог відреагував на успішні враження об'єктів російської армії на території анексованого півострова. Про це 30 серпня повідомили в «Центрі національного спротиву».

Так, окупанти ввели заборону на вихід у море на відстань понад 1 км від порту Феодосії власникам маломірних суден, судновласників та капітанів суден, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, останнім часом на території тимчасово окупованого Криму регулярно гримлять вибухи. Українські Сили оборони все частіше завдають прицільних ударів по незаконно збудованому Кримському мосту, місцях накопичення російських солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Нагадаємо, днями ССО Збройних сил України показали один із дронів, який атакував минулого тижня 126-ту бригаду берегової охорони Чорноморського флоту росії. Тоді БПЛА завдали ударів по місцю дислокації ворога у селі Перевальне в Криму, внаслідок чого були загиблі й поранені російські військові.