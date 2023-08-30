Бубка допрыгался до Реестра иZменников

Олимпийский призер Сергей Бубка попал в Реестр иZменников, коллаж — Движение ЧЕСТНО

https://racurs.ua/n186715-bubka-doprygalsya-do-reestra-izmennikov.html

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Колишнього очільника Національного Олімпійського комітету Сергія Бубку та його брата, ексрегіонала Василя Бубку Рух ЧЕСНО вніс до Реєстру Zрадників за співпрацю з окупантами.

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Одна з записаних на Бубку компаній отримує підряди у росіян на тимчасово окупованих територіях та продає їм пальне. Про це стало відомо влітку з розслідування журналістки Bihus.Info Марії Землянської.

Бізнес, серед власників якого досі значиться Сергій Бубка, продовжує роботу у тимчасово окупованому Донецьку, де, за словами самого спортсмена, у нього залишилися матір та старший брат.

ТОВ «Фірма «Монблан» занесене до російських реєстрів з однією відмінністю від української інформації: зі співзасновників прибрано матір, але залишилися сам Сергій Бубка та його брат Василь. У 2023 році «Монблан» почав брати участь у російських тендерах. Bihus.Info знайшли три тендери на постачання пального. Також на ТОТ працюють заправки фірми «Монблан».

Сам Бубка на розслідування ніяк не зреагував, але зреагували СБУ та БЕБ. СБУ почала досудове розслідування про зв’язки компанії Сергія Бубки з рф. Слідчі вивчають питання, чи мали місце з боку засновників і представників ТОВ «Фірма «Монблан» умисні дії, спрямовані на допомогу країні-агресору з метою заподіяння шкоди Україні.

В ході відпрацювання відомостей, наведених у вищезазначеному журналістському розслідуванні, встановлено, що суб'єкти господарювання, які підконтрольні Бубці Сергію Назаровичу та Бубці Василю Назаровичу, можуть створювати загрози національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, сприяти терористичній діяльності держави-агресора, — повідомили в Бюро економічної безпеки.

Окрім медалей та перемог у спорті, Сергій Бубка має звання Героя України. Це вже не перший фігурант Реєстру Zрадників із таким високим званням.

Рух Чесно зазначає, що законопроєкт Романа Лозинського («Голос») про позбавлення осіб державних нагород, який готовий до другого читання, завис в оборонному комітеті (законопроект № 6163).

Нагадаємо, що з відомих спортсменів до Реєстру також потрапив Василь Ломаченко.