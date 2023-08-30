Патрульная полиция пообещала содействовать следствию по поводу инцидента в Днепре, когда полицейский застрелил водителя

https://racurs.ua/n186714-patrulnaya-policiya-poobeschala-sodeystvovat-sledstviu-po-povodu-incidenta-v-dnepre-kogda.html

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Патрульна поліція сприятиме слідству щодо інциденту в Дніпрі, коли поліцейський застрелив водія.

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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький назвав ситуацію важкою і пообіцяв повний її розбір. Патрульним при цьому нададуть усю юридичну підтримку.

Поки триває розслідування, він не хоче давати оцінку діям патрульного, який стріляв. ДБР наразі розслідує справу за статтями про умисне вбивство і перевищення влади.

29 серпня у Дніпрі патрульні зупинили автівку для перевірки. Водій, який міг бути пʼяним, поводився агресивно і напав на обох патрульних у розпал конфлікту. Поліцейській він, імовірно, розбив лице, після чого її напарник зробив три постріли з пістолета. Водій помер на місці, а патрульного затримали.

30 серпня камери відеонагляду встановили, що за кермом Jaguar був Джумбері Сілогава.

Камери «Ситуаційного центру міста Дніпро» зафіксували автівку, яка в порушення ПДР повертає з крайньої правої смуги ліворуч.

На стоп-кадрі видно, що за кермом автівки — чоловік, а на пасажирському місці знаходиться жінка. Вони могли помінятися місцями після зупинки авто.

Також на відео видно, що слідом за порушником їде патрульне авто.