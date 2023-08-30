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Ракурс
В Полтаве задержали фитнес-тренера, публично оскорблявшего военных

В Полтаве задержали фитнес-тренера, публично оскорблявшего военных

30 авг 2023, 15:43
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У Полтаві бійці КОРДу затримали скандального фітнес-тренера Романа Заволоку, який публічно ображав військовослужбовців.


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Днями затриманий підійшов до старшого солдата Олександра Мацька, який зараз проходить службу у полтавському ТЦК та СП.

Роман Заволока після затримання

Він почав з нього кепкувати, зокрема із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього з’явився після контузії. В кінці розмови Заволока плюнув у військовослужбовця.

Згодом на тренера відкрили кримінальні провадження за хуліганство, образу військового і за заперечення агресії рф. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.

Источник: Ракурс


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