В Полтаве задержали фитнес-тренера, публично оскорблявшего военных

https://racurs.ua/n186713-v-poltave-zaderjali-fitnes-trenera-publichno-oskorblyavshego-voennyh.html

Ракурс

У Полтаві бійці КОРДу затримали скандального фітнес-тренера Романа Заволоку, який публічно ображав військовослужбовців.

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Днями затриманий підійшов до старшого солдата Олександра Мацька, який зараз проходить службу у полтавському ТЦК та СП.

Він почав з нього кепкувати, зокрема із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього з’явився після контузії. В кінці розмови Заволока плюнув у військовослужбовця.

Згодом на тренера відкрили кримінальні провадження за хуліганство, образу військового і за заперечення агресії рф. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.