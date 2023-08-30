У Полтаві затримали фітнес-тренера, який публічно ображав військових

https://racurs.ua/ua/n186713-u-poltavi-zatrymaly-fitnes-trenera-yakyy-publichno-obrajav-viyskovyh.html

Ракурс

У Полтаві бійці КОРДу затримали скандального фітнес-тренера Романа Заволоку, який публічно ображав військовослужбовців.

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Днями затриманий підійшов до старшого солдата Олександра Мацька, який зараз проходить службу у полтавському ТЦК та СП.

Він почав з нього кепкувати, зокрема із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього з’явився після контузії. В кінці розмови Заволока плюнув у військовослужбовця.

Згодом на тренера відкрили кримінальні провадження за хуліганство, образу військового і за заперечення агресії рф. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.