Алкоголь в крови днепровского водителя в 12 раз превышал норму - СМИ

https://racurs.ua/n186723-alkogol-v-krovi-dneprovskogo-voditelya-v-12-raz-prevyshal-normu-smi.html

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Був страшенно п’яний: алкоголь у крові дніпровського водія у 12 разів перевищував допустиму норму.

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Про це 30 серпня повідомило «РБК-Україна» з посиланням на результати аналізу крові та сечі застреленого патрульними у Дніпрі чоловіка.

У його крові нібито виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле, в сечі — на рівні 2,78 проміле. Це стан, як після випитої пляшки горілки.

Мав ритуальний бізнес, вже попадався на порушенні ПДР та намагався «повісити» на дружину аліменти після непростого розлучення. Так ТСН та «Телеграф» розповіли про 38-річного загиблого Джумбері Сілогаві.

Він має двох синів. У грудні 2022 році через суд розлучився з дружиною. Потім десь півроку тривала судова епопея, хто кому має платити аліменти на утримання дітей, але в результаті вирішили це питання полюбовно.

Чоловіку належали чотири житлові будинки, квартира та чотири земельні ділянки. А от «Ягуар», на якому він їхав у роковий для себе день, не його майно.

Нагадаємо, сьогодні у мережі опублікували відео з натільних камер патрульних, які затримували водія у Дніпрі.