Аэропорты Москвы прекратили работу из-за БПЛА. Фото:

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Ракурс

Невідомий безпілотник знову атакував Москву.

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Повітряна атака на столицю країни-агресора відбулася сьогодні вранці, 31 серпня. Міська влада заявила про «збиття безпілотника» на підльоті до столиці російської федерації. Приземлили його у Воскресенському районі, а постраждалих та руйнувань традиційно «немає". Про це повідомили російські Telegram-канали з посиланням на мера Сергія Собяніна.

Через дрон в аеропортах Москви ввели план «Килим». Загалом в аеропортах було затримано 59 рейсів. Таким чином один БПЛА зірвав значну частину рейсів і порушив авіапотоки та доставку вантажів. Це своєю чергою завдає збитків авіакомпаніям.

Нагадаємо, 30 серпня по російській федерації було завдано наймасованішого удару дронами з початку повномасштабної війни. Безпілотники атакували шість російських областей — Псковську, Брянську, Орловську, Тульську, Московську та Калузьку.