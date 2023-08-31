Для ВПЛ изменят правила выплат с 1 сентября – 180 тыс. человек ошибочно получают деньги

https://racurs.ua/n186755-dlya-vpl-izmenyat-pravila-vyplat-s-1-sentyabrya-180-tys-chelovek-oshibochno-poluchaut-dengi.html

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Майже 180 тис. громадян України помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені.

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При цьому 109 тис. з них живуть за кордоном, 10 тис. значаться в реєстрі як померлі, але все одно отримують виплати. За словами міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук, виплати усім цим людям припинять.

На початку серпня вона казала, що виплати для переселенців щомісяця отримують 2,6 млн людей. На них у цьому році потрібно 72 млрд грн.