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Майже 180 тис. українців помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені
Для ВПО змінять правила виплат з 1 вересня — 180 тис. осіб помилково отримують грошіhttps://racurs.ua/ua/n186755-dlya-vpo-zminyat-pravyla-vyplat-z-1-veresnya-180-tys-osib-pomylkovo-otrymuut-groshi.htmlРакурс
Майже 180 тис. громадян України помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені.
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При цьому 109 тис. з них живуть за кордоном, 10 тис. значаться в реєстрі як померлі, але все одно отримують виплати. За словами міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук, виплати усім цим людям припинять.
На початку серпня вона казала, що виплати для переселенців щомісяця отримують 2,6 млн людей. На них у цьому році потрібно 72 млрд грн.