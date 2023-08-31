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Ракурс
Майже 180 тис. українців помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені

Для ВПО змінять правила виплат з 1 вересня — 180 тис. осіб помилково отримують гроші

31 сер 2023, 19:21
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Майже 180 тис. громадян України помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені.


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При цьому 109 тис. з них живуть за кордоном, 10 тис. значаться в реєстрі як померлі, але все одно отримують виплати. За словами міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук, виплати усім цим людям припинять.

На початку серпня вона казала, що виплати для переселенців щомісяця отримують 2,6 млн людей. На них у цьому році потрібно 72 млрд грн.

Джерело: Ракурс


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