Дроны снова атаковали Москву. Фото: соцсети

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Ракурс

Дрони атакували територію російської федерації ввечері 31 серпня та вранці 1 вересня.

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Пізно ввечері у Пскові лунали звуки вибухів та стрілянини, ймовірно, через атаку БПЛА. У місті працювали системи протиповітряної оборони, росіяни намагалися також збити БПЛА за допомогою стрілецької зброї. Все це відбувалося в районі місцевого аеродрому та військової частини. Про це повідомляли місцеві Telegram-канали.

Також два дрони атакували місто Курчатів у Курській області. У цьому населеному пункті розташована Курська АЕС. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що були пошкоджені адміністративна будівля та житловий будинок.

Неспокійно було й у Москві. За словами мера Сергія Собяніна, один безпілотник збили поруч із Люберцями. Тим часом у столиці рф вирує сильна пожежа в Південно-Західному окрузі.

Крім того, сьогодні вранці росіяни закривали на приймання і виліт літаків аеропорти «Внуково» і «Домодєдово». Внаслідок чого було затримано 32 авіарейси та скасовано 20.

Нагадаємо, 31 серпня український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше успішно застосувала далекобійну зброю власного виробництва. Цією зброєю вже було уражено ворожу ціль на відстані 700 км.