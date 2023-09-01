В Запорожье задержали снайпера-агента фсб. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n186770-snayper-agent-fsb-gotovil-pokushenie-na-rukovodstvo-vsu-video.html

Ракурс

Агент-снайпер Федеральної служби безпеки готував замах на командування Збройних сил України в Запорізькій області.

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Контррозвідка СБУ затримала ще одного учасника російської агентурної мережі, яка на 9 травня 2023 року готувала замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту. Напередодні цього дня СБУ затримала двох організаторів ворожої групи. Згодом викрили їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

А зараз вже схопили четвертого агента із позивним Фантом, який переховувався після затримання його спільників. Зловмисником виявився мешканець Запоріжжя, який вмів стріляти з російської снайперської гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз». Саме з цієї зброї він мав стріляти в українських офіцерів.

Спецслужба встановила, що російська ФСБ знову вийшла з ним на зв’язок через деякий час після затримання інших учасників групи. Фантом отримав завдання скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем «Солнцепек». Для зібрання інфоримації про місце базування українських військових зловмисник намагався «втемну» використовувати своїх знайомих з фронтових районів Запоріжжя.

Російського агента затримали та запобігли удару по передових підрозділах Сил оборони. У зловмисника під час обшуків виявили понад 500 набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби із снайперської гвинтівки.

Слідчі готуються повідомити затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 серпня Служба безпеки України затримала в Київській області агента головного управління Генштабу ЗС рф (ГРУ), який збирав інформацію, котра допомагала окупантам коригувати обстріли ТЕЦ під час опалювального сезону.