Мобілізація в Україні. Фото:

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Нову хвилю мобілізації в Україні зараз немає сенсу оголошувати, бо не спостерігається критична ситуація з мобілізаційним резервом ЗСУ.

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План мобілізації, який був затверджений Верховною Радою, ще не виконаний, тому поки не буде обговорюватися збільшення планки мобілізації. Про це 28 серпня міністр оборони Олексій Резніков заявив на прес-конференції.

Нам немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, у нас ще є ресурс. Я не думаю, що найближчими місяцями буде питання щодо збільшення планки мобілізації, — зазначив він.

Як відомо, мобілізацію в Україні оголосили в лютому 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення. Воєнний стан та мобілізацію український парламент неодноразово продовжував. Зараз вони діють до 15 листопада 2023 року.

В Україні мобілізують чоловіків віком від 18 до 60 років. При цьому окремі особи можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, 23 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що військове командування закликало його дозволити мобілізовувати більше людей на війну.

Згодом секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що попри заклик військового командування до президента України дозволити мобілізовувати більше людей на війну, змін до мобілізації не відбудеться.