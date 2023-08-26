Правила мобілізації не змінять, але додатковий призов можливий - Данілов

https://racurs.ua/ua/n186592-pravyla-mobilizaciyi-ne-zminyat-ale-dodatkovyy-pryzov-mojlyvyy-danilov.html

Ракурс

Попри заклик військового командування до президента України дозволити мобілізовувати більше людей на війну, змін до мобілізації не відбудеться.

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Це констатував в ефірі «Українського Радіо» секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Водночас він не заперечує, що додатковий призов може відбутися, але відповідно до затверджених 24 лютого 2022 року норм.

Змін до мобілізації не треба очікувати. Наша мобілізація почалася 24 лютого 2022 року. В перший день початку військової агресії були прийняті всі відповідні рішення верховним головнокомандувачем Збройних сил України, було проведено засідання РНБО, потім Верховна Рада проголосувала всі відповідні нормативно-правові акти, зокрема, що стосуються мобілізації. У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є, — розповів Данілов.

Втім секретар РНБО припускає: додатковий призов може бути.

Так, військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межи, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували. Військові бережуть наших військовослужбовців і вони призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань, — каже він.

Данілов також прокоментував перевірки військово-лікарських комісій.

Найближчими днями президент збере засідання РНБО, де розглядатиметься це питання. Ми відрізняємося від російської федерації тим, що не приховуємо ті процеси, які є в нашому суспільстві. Якщо є негідники або негідниці, які, користуючись війною, хочуть заробити на тих чи інших речах, то такого не буде. Ми все це будемо робити публічно, і всі, хто причетний до цих подій, особливо під час війни, будуть покарані".

«Ракурс» писав, що 23 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що військове командування закликало його дозволити мобілізовувати більше людей на війну.