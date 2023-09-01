Скриншот с видео, опубликованного пограничным комитетом беларуси

https://racurs.ua/n186787-rejim-lukashenko-obvinil-polskiy-vertolet-v-narushenii-granicy-video.html

Ракурс

Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка стверджує, що польський військовий гелікоптер сьогодні, 1 вересня, вдень перетнув білоруський кордон.

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Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі прикордонного комітету білорусі.

Стверджується, що вертоліт залетів у повітряний простір білорусі з боку Польщі у Берестовицькому районі Гродненської області.

Польський військовий гелікоптер Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію білорусі, а потім повернувся назад, — стверджують у прикордонному комітеті білорусі.

Прес-служба мзс білорусі повідомила, що відомство викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича.

Реакції польської влади на цю заяву режима лукашенка наразі немає.