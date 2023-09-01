Момент удара по российскому Ил-76 в Пскове попал на видео

Уничтожение российского самолета, скриншот видео

https://racurs.ua/n186789-moment-udara-po-rossiyskomu-il-76-v-pskove-popal-na-video.html

Ракурс

Українській активіст та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі опублікував відео нещодавньої спецоперації, в ході якої в ніч на 30 серпня було атаковано російський військовий аеродром у Пскові.

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Спільно із Головним управлінням розвідки за ваші кошти нами було поставлено засоби ураження, які знищили 2 Іл-76, серйозно пошкодили ще 2 та уразили ще кілька літаків. Загальна сума збитків, завданих агресору, складає близько 200 мільйонів доларів, — зазначив Стерненко.

За його словами, засоби ураження, якими атакували аеродром, — це українська розробка.

Ми не звітували про цю закупівлю, поки не будемо розкривати що це були за засоби та що вони вміють, але гарантуємо — на так званій росії буде і далі вибухати! Війна повертається туди, звідки прийшла — до росіян, — наголосив Стерненко.

Також він зазначив, що в одного з російських Іл-76 у момент удару були гарячі двигуни — на відео помітно, що вони набагато яскравіші.

Відповідно, цей літак або щойно літав, або якраз мав злетіти. Сподіваюсь, на борту були пілоти, — зазначив Стерненко. — А судячи з вторинної детонації, яку зняли на інші відео, на щонайменше одному борту мали бути озброєння.

Також відео, на якому зафіксовано безпосередньо момент ураження та вибуху Іл-76 після атаки українських дронів сьогодні опублікувало видання «Українська правда».

Джерело: Сергій Стерненко, «Українська правда»