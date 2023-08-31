В сети опубликовали новые спутниковые снимки сгоревших Ил-76 в Пскове

https://racurs.ua/n186762-v-seti-opublikovali-novye-sputnikovye-snimki-sgorevshih-il-76-v-pskove.html

Ракурс

В мережі опублікували нові супутникові знімки згорілих Іл-76 у Пскові.

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Два літаки знищено повністю, ще два — дуже пошкоджені. OSINT-дослідник М.Т. Андерсон опублікував супутникові знімки аеродрому Пскова, де днями відбулась атака дронів.

На нових супутникових знімках «осінтера» MT Anderson з Пскова стан частини літаків не вдалось встановити.

��PSKOV AIR BASE��

True carnage revealed. Special thanks to @umbraspace for the SAR imagery from Pskov combined with Optical imagery from @planet. Imagery from the morning of the 30 August showed the damage on 2x Il-76 but cloud cover obstructed the rest. pic.twitter.com/hq69mhZ5pF — MT Anderson (@MT_Anderson) August 31, 2023

Знімки зроблені через півтори доби після атаки на аеродром. Збитки орієнтовно складають близько 200 млн дол.

Ці фото стали ще одним підтвердженням того, що на Псковському аеродромі було пошкоджено та знищено літаки Іл-76 з 334-го авіаполку.