Дальнобойное оружие производства Украины. Фото:

https://racurs.ua/n186745-ukrainskoe-dalnoboynoe-orujie-porazilo-cel-na-rasstoyanii-v-700-km-zelenskiy.html

Ракурс

Далекобійну зброю власного виробництва розробили в Україні

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Цією зброєю вже було уражено ворожу ціль на відстані 700 км. Про це 31 серпня заявив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторного засідання. Про це йдеться в Telegram-каналі глави держави.

У Міноборони розповіли про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, розповіли про отримання великої партії броньованих «медеваків». А Мінстратегпром відзвітував про спішне застосування далекобійної зброї власного виробництва. Ціль було уражена за 700 км.

А у Facebook Зеленський повідомив про зустріч у Києві з генеральним директором транснаціональної компанії BAE Systems Чарльзом Вудберном. Була підписала партнерська угода про виробництво в Україні гаубиць L119, які мають калібр 105 мм стандарту НАТО.

Найкраща зброя, яка зараз допомагає нашим воїнам захищати Україну, має вироблятися в Україні. Розвиток власного виробництва зброї — топ-пріоритет, — наголосив глава держави.

Як відомо, підрозділи українських Сил оборони вже користуються зброєю від BAE Systems. Українські військові використовують на фронті артилерійські системи М777 та L119, самохідні артилерійські установки M109, бойові машини піхоти CV-90 та Bradley, а також танки Challenger.

Нагадаємо, 28 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна переводить на максимум виробництво вітчизняної зброї — дронів, ракет та бронетехніки.