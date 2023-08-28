Українська «оборонка» даватиме більший результат. Фото:

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Україна переводить на максимум виробництво вітчизняної зброї.

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Президент України Володимир Зеленський 28 серпня провів і окрему нараду щодо українського виробництва зброї. На ньому були присутні представники Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, «Укроборонпрому» та керівники вітчизняних виробництв. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може, — зазначив він.

Президент запевнив, що фінансування ОПК є, тому українська «оборонка» даватиме більший результат.

Нагадаємо, українська компанія «Українська бронетехніка» спільно з двома країнами Північноатлантичного альянсу налагодили спільне виробництво мінометних мін калібру 120 мм. Сили оборони України вже почали одержувати тисячі нових мінометних мін.