В мережі опублікували нові супутникові знімки згорілих Іл-76 у Пскові.

Два літаки знищено повністю, ще два — дуже пошкоджені. OSINT-дослідник М.Т. Андерсон опублікував супутникові знімки аеродрому Пскова, де днями відбулась атака дронів.

На нових супутникових знімках «осінтера» MT Anderson з Пскова стан частини літаків не вдалось встановити.

��PSKOV AIR BASE��

True carnage revealed. Special thanks to @umbraspace for the SAR imagery from Pskov combined with Optical imagery from @planet. Imagery from the morning of the 30 August showed the damage on 2x Il-76 but cloud cover obstructed the rest. pic.twitter.com/hq69mhZ5pF