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Ракурс
В мережі опублікували нові супутникові знімки згорілих Іл-76 у Пскові

В мережі опублікували нові супутникові знімки згорілих Іл-76 у Пскові

31 сер 2023, 22:38
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В мережі опублікували нові супутникові знімки згорілих Іл-76 у Пскові.


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Два літаки знищено повністю, ще два — дуже пошкоджені. OSINT-дослідник М.Т. Андерсон опублікував супутникові знімки аеродрому Пскова, де днями відбулась атака дронів.

На нових супутникових знімках «осінтера» MT Anderson з Пскова стан частини літаків не вдалось встановити.

Знімки зроблені через півтори доби після атаки на аеродром. Збитки орієнтовно складають близько 200 млн дол.

Ці фото стали ще одним підтвердженням того, що на Псковському аеродромі було пошкоджено та знищено літаки Іл-76 з 334-го авіаполку.

В мережі опублікували нові супутникові знімки згорілих Іл-76 у Пскові

В мережі опублікували нові супутникові знімки згорілих Іл-76 у Пскові

Джерело: Ракурс


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