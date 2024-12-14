Війська КНДР зазнали перших втрат на курщині та з переляку “надвохсотили” кадирівців

https://racurs.ua/ua/n202174-gur-povidomylo-pro-pershi-vtraty-legioneriv-putina-z-kndr-u-kurskiy-oblasti.html

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Держава-агресор росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на курщині, зокрема ― у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС рф.

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У Головному управлінні розвідки (ГУР) 14 грудня повідомили, що північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України.

Зокрема, на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно «накрили» FPV-дронами.

Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня становлять приблизно 200 військовослужбовців.

Українська розвідка розповіла, що під час застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар'єр.

Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили «дружній вогонь» по автомобільній техніці так званого батальйону «Ахмат». Результат ― восьмеро вбитих «кадирівців».

ГУР нагадуєм, що на території росії перебуває 11 тис. військовослужбовців армії КНДР.

Президент України у суботу повідомляв про перші штурми армії рф із застосуванням північнокорейської армії. У мережі Х опублікували й перші відео із нібито участю північнокрейських солдатів.