Россиян и белорусов не будет на Азиатских играх-2023

https://racurs.ua/n186793-rossiyan-i-belorusov-ne-budet-na-aziatskih-igrah-2023.html

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МОК не допустив спортсменів із рф та білорусі до Азіатських ігор.

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Видання The Indian Express при цьому посилається на Олімпійську раду Азії та Міжнародний олімпійський комітет. За його даними, саме МОК прийняв це рішення і назвав участь російських та білоруських атлетів «неможливим з технічних причин».

Згідно зі зверненням, яке цитують журналісти, азійська організація наголосила, що це рішення МОК, а не її.

У липні повідомлялося, що комітет хотів допустити близько 500 спортсменів з рф та білорусі до Азійських ігор, що б дозволило їм позмагатися за місце на літніх Олімпійських іграх в Парижі.

Азійські ігри, звані також Азіада — спортивне змагання, яке проводиться кожні чотири роки серед атлетів з усіх країн Азії з 1951 року. Ігри проводяться під егідою Олімпійської ради Азії (ОСА) і регулюються наглядом Міжнародного олімпійського комітету. Азійські ігри 2023 стартують наприкінці вересня.