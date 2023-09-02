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Ракурс
В Германии напали на детей, которые говорили по-украински - что известно

В Германии напали на детей, которые говорили по-украински — что известно

2 сен 2023, 10:10
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Прокуратура німецького міста Геттінген почала попереднє розслідування за фактом замаху на вбивство 10-річного українського хлопчика: російськомовний чоловік напав на дітей, бо вони розмовляли українською мовою.


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Напад відбувся ще 26 серпня близько 18:40 у місті Айнбак (земля Нижня Саксонія).

За результатами поліцейського розслідування, кілька українських дітей перебували в районі мосту, коли невідомий чоловік почав скаржитися, що діти розмовляють українською мовою. Він наказав їм говорити російською, а потім сказав, що Україна почала війну.

Чоловік потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через поруччя в канал. Малий ударився об залізні балки, прикріплені до мосту. Він отримав травми голови та лівої ноги.

Більш того, коли хлопчик лежав в каналі, чоловік, імовірно, кинув в нього скляну пляшку, вона потрапила дитині у праве плече.

Після цього перехожий втік. Наразі його розшукують правоохоронці.

Діти розповіли про те, що трапилося батькам, а ті негайно викликали поліцію. Наразі прокуратура міста Геттинген розслідує справу про спробу ненавмисного вбивства, чоловіка розшукують.

За даними німецького видання Welt, генпрокурор вважає напад політично мотивованим.

Источник: Ракурс


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