Ермак созвонился с Салливаном – говорили о фронте, формуле мира и потребностях ВСУ

https://racurs.ua/n186807-ermak-sozvonilsya-s-sallivanom-govorili-o-fronte-formule-mira-i-potrebnostyah-vsu.html

Ракурс

Голова ОП Андрій Єрмак розмовляв з радником Байдена Джейком Салліваном. Сторони обговорили ситуацію на фронті, формулу миру та поточні потреби української армії.

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Радник президента США з питань національної безпеки Салліваном дізнався від Єрмака про ситуацію на полі бою, успішне просування сил оборони на певних ділянках фронту, а також озвучив потреби українського війська для продовження дій зі звільнення територій нашої країни від російських окупантів.

Повідомив про створення робочих груп з розробки пропозицій щодо реалізації кожного з 10 пунктів Формули миру. Дуже важливим є продовження роботи з укладання двосторонніх угод щодо безпекових гарантій для України в межах Спільної декларації G7 про підтримку нашої держави, — написав Єрмак.

У серпні Салліван повідомив, що російські активи в США, Великій Британії, Німеччині, Італії та Франції будуть заморожені до відшкодування Москвою збитків. Це сталося після переговорів з європейськими колегами.

У повідомленні на сайті Білого дому йдеться про те, що учасники переговорів також обговорили способи притягнення росії до відповідальності за руйнування під час війни.

Наразі Франція заблокувала кошти російського Центробанку у розмірі 22 млрд євро, а також приблизно 150 млн євро на рахунках приватних осіб.

В Італії заблокованим залишаються два з половиною мільярди євро, у Великій Британії — майже 21 мільярд євро, Вашингтон заморозив 330 мільярдів доларів, Німеччина — понад п’ять мільярдів євро.