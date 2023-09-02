Лавра после УПЦ МП – "русский мир" и сауна Онуфрия

https://racurs.ua/n186808-lavra-posle-upc-mp-russkiy-mir-i-sauna-onufriya-video.html

Ракурс

Журналіст «Схем» Максим Савчук поговорив з виконувачем обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври про зміни після переходу до складу ПЦУ.

.

Архімандрит Авраамій розповів, що у святині почали проводити богослужіння українською, що раніше було заборонено, а також — молебні за українських військових — яких УПЦ (МП) тут не проводили. Авраамій став священником Православної церкви України у березні 2023 року.

Окремо журналісти відвідали закритий об'єкт на території Києво-Печерської Лаври — колишню резиденцію голови УПЦ (МП) митрополита Онуфрія, куди раніше не пускали журналістів.

Це триповерхова будівля з сауною на території заповідника у Нижній Лаврі. Там, окрім приватних покоїв, знаходяться приміщення, в яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату та, зокрема, зачитували молитви за російських військовополонених.

Звільняючи приміщення, представники УПЦ (МП) вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення.

Також є трапезна, де відбувалися урочисті заходи.

Звісно ж, тут знаходилась тільки духовна вища еліта, і з мирян, знову-таки, не смертні люди. Це були представники такої вищої еліти, які були благодійниками УПЦ МП, які підтримували різними способами цю ідеологію «руського миру», і тут святкували якусь-таку перемогу в тому, що їм вдалося в вкотре обдурити українців, — розповів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій.

Як виявилося, особистий духівник родини кума путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко продовжує мешкати у Києво-Печерській лаврі як монах УПЦ МП.