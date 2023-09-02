В понедельник в «Дії» заработают новые услуги - детали

https://racurs.ua/n186820-v-ponedelnik-v-diyi-zarabotaut-novye-uslugi-detali.html

Ракурс

З 4 вересня в онлайн-сервісі «Дія» з’являться чотири нові послуги. Вони розраховані на батьків та осіб з інвалідністю.

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Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі «Українського радіо».

З його слів, з понеділка у «Дії» стануть доступними послуги:

допомога при усиновленні дитини;

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. І такий комплекс послуг з усиновлення він актуальний, і його актуальність зростає, — зазначив Кошеленко.

Він пояснив, що нині українці можуть на порталі «Дія» зареєструватися та отримати консультацію з усиновлення. Потім потрібно зареєструватися, щоб стати кандидатом на усиновлення. Таким чином спрощується один з найбільш бюрократичних процесів.