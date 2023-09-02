ООН хочет подключить «дочку» банка рф к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний

ООН хочет подключить «дочь» банка рф к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний

https://racurs.ua/n186821-oon-hochet-podkluchit-dochku-banka-rf-k-swift-i-razblokirovat-aktivy-roskompaniy.html

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Організація Об'єднаних Націй за участю Туреччини підготувала нові пропозиції для відновлення дії «зернової угоди», що передбачають підключення дочірньої компанії «Россельхозбанку» до SWIFT і розблокування заморожених активів російських компаній-виробників добрив у Європі.

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Про це пише турецьке видання Anadolu.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній прес-конференції зі своїм колегою з рф Сергієм Лавровим у москві заявив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій за участю Туреччини, і вони вважають, що це може стати підходящою основою для відродження ініціативи.

За даними видання, найважливішими елементами пакету є включення європейської дочірньої компанії Російського сільськогосподарського банку («Россельхозбанк») до системи SWIFT і розблокування заморожених активів російських компаній, що виробляють добрива в Європі.

У той час як Туреччина, координуючи свої дипломатичні зусилля з ООН, продовжує реанімувати Чорноморську зернову ініціативу, інші альтернативи цій угоді створюють проблеми з безпекою та вартістю, — йдеться у публікації.

росія для відновлення «зернової угоди» вимагає повторно підключити «Россельхозбанк» до системи SWIFT, відновити поставки сільськогосподарської техніки і запчастин до рф, зняти обмеження на страхування суден і заборону на доступ до портів.

Нагадаємо, 13 липня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував воєнному злочинцю володимиру путіну продовжити «зернову угоду» в обмін на підключення «дочки» «Россєльхозбанку» до SWIFT.