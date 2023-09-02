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Ракурс
ВМС стран НАТО в Балтийском море впервые отработают отражение нападения рф

ВМС стран НАТО в Балтийском море впервые отработают отражение нападения рф

2 сен 2023, 18:40
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Військово-морські навчання країн НАТО, які цьогоріч пройдуть у вересні в Балтійському морі, вперше будуть присвячені відпрацюванню відбиття гіпотетичного нападу росії в регіоні.


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Про це пише «Радіо Собода» з посиланням на Reuters і командувача ВМФ Німеччини віце-адмірала Яна Крістіана Каака.

Ми посилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: Тільки не за нашої вахти, — цитує Reuters слова німецького адмірала.

У військових навчаннях, які стартують 9 вересня, візьмуть участь понад 30 кораблів та понад 3 тис. військовослужбовців з десяти країн. Серед країн, що входять до Північноатлантичного альянсу, мають вихід до Балтійського моря, а також кандидат на вступ до НАТО — Швеція. Участь візьме і низка країн НАТО не з балтійського регіону, зокрема США, Канада та Франція.

Источник: Ракурс


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