Российские «Шахеды» во время ночной атаки упали и взорвались на территории Румынии. Фото:

https://racurs.ua/n186870-rossiyskie-shahedy-nochu-ruhnuli-i-vzorvalis-na-territorii-rumynii-mid.html

Ракурс

Російські безпілотники «Шахед» впали та здетонували на території Румунії.

.

Сталося це у ніч проти 4 вересня під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту в Одеській області. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України.

За його словами, минула атака стала черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.

Відомство закликало партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист української інфраструктури, а також суміжних держав.

Тим часом у Міністерстві оборони Румунії заявили, що атака російських безпілотників на Одещині «не становила жодної прямої військової загрози» для країни.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 4 вересня запускали ударні БПЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф). Загалом Одещину та Дніпропетровщину атакували 32 «шахеди». Протиповітряна оборона знищила 23 ворожі дрони.