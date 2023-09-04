Российские хакеры атакуют Android-смартфоны бойцов ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n186876-rossiyskie-hakery-atakuut-android-ustroystva-ukrainskih-voennyh-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Хакери з російської федерації намагаються атакувати українських військових.

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Національний центр кібербезпеки Британії (NCSC) спільно з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, націлену на мобільні пристрої Android, які використовуються бійцями Сил оборони. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Розвідка зазначає, що шкідливий софт під назвою Infamous Chisel використовувався російською групою кіберзлочинців, відомою як Sandworm. Британці вважають, що це програмне забезпечення було розроблене Головним центром спеціальних технологій Головного розвідувального управління Генштабу рф.

У зведенні йдеться, що Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-пристроїв, а також їх обробку та фільтрацію. Сюди входять додатки для націлювання, які використовуються військовослужбовцями ЗСУ.

Infamous Chisel, швидше за все, використовувався з метою крадіжки конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє використання росією кіберможливостей для підтримки вторгнення в Україну, — наголошують у британському відомстві.

Нагадаємо, навесні російські хакери активізували атаки на місцеві органи влади України. У Держспецзв’язку заявляли, що це свідчить не лише про те, що цей сегмент є цікавим для хакерів, а й про те, що місцева влада досі залишається недостатньо захищеною перед ворогом, що зазвичай пояснюється браком коштів та фахівців.