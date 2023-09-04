В акватории Азовского моря упал российский Ка-52

https://racurs.ua/n186878-v-akvatorii-azovskogo-morya-upal-rossiyskiy-ka-52.html

Ракурс

В акваторії Азовського моря впав російський Ка-52. Аварія сталася за 1,5 кілометра від берегової лінії.

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Рашистський вертоліт опинився там, де йому саме місце. На дні.

Інцидент стався ще 1 вересня, але лише сьогодні про нього повідомили.

Вертоліт впав за півтора кілометра від берега. За попередньою версією, причиною падіння стали складні погодні умови — в районі польоту був сильний туман.

На борту вертольота перебувало двоє членів екіпажу. Їм вдалося евакуюватися, стверджує Baza.