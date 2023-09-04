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В акватории Азовского моря упал российский Ка-52
В акватории Азовского моря упал российский Ка-52https://racurs.ua/n186878-v-akvatorii-azovskogo-morya-upal-rossiyskiy-ka-52.htmlРакурс
В акваторії Азовського моря впав російський Ка-52. Аварія сталася за 1,5 кілометра від берегової лінії.
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Рашистський вертоліт опинився там, де йому саме місце. На дні.
Інцидент стався ще 1 вересня, але лише сьогодні про нього повідомили.
Вертоліт впав за півтора кілометра від берега. За попередньою версією, причиною падіння стали складні погодні умови — в районі польоту був сильний туман.
На борту вертольота перебувало двоє членів екіпажу. Їм вдалося евакуюватися, стверджує Baza.