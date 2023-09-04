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Ракурс
В акваторії Азовського моря впав російський Ка-52

В акваторії Азовського моря впав російський Ка-52

4 вер 2023, 15:49
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В акваторії Азовського моря впав російський Ка-52. Аварія сталася за 1,5 кілометра від берегової лінії.


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Рашистський вертоліт опинився там, де йому саме місце. На дні.

Інцидент стався ще 1 вересня, але лише сьогодні про нього повідомили.

Вертоліт впав за півтора кілометра від берега. За попередньою версією, причиною падіння стали складні погодні умови — в районі польоту був сильний туман.

На борту вертольота перебувало двоє членів екіпажу. Їм вдалося евакуюватися, стверджує Baza.

Джерело: Ракурс


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