ВАКС снова уменьшил размер залога экс-главе Верховного суда Князеву

Всеволод Князев, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n186913-vaks-snova-umenshil-razmer-zaloga-eks-glave-verhovnogo-suda-knyazevu.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зменшив розмір застави екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

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Відповідне рішення було ухвалене 31 серпня. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на резолютивну частину ухвали суду, опубліковану в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Розмір застави було зменшено з 75 до 55 млн грн. Зазначається, що ВАКС цим рішенням частково задовольнив клопотання адвоката. Повний текст ухвали буде оголошений сьогодні, 5 вересня, о 17.00.

Це вже другий випадок, коли Князєву зменшують розмір застави:

18 травня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн грн;

31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу адвокатів Князєва щодо зміни йому запобіжного заходу, проте зменшив розмір застави до 75 млн грн.

Нагадаємо, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Також стало відомо про затримання чинного на той час голови Верховного суду Всеволода Князєва. 16 травня Пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву та достроково позбавив його статусу очільника суду.

Джерело: «Суспільне»