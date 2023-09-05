Эксперты оценили эффективность защиты авиации рф шинами - CNN

https://racurs.ua/n186930-eksperty-ocenili-effektivnost-zaschity-aviacii-rf-shinami-cnn.html

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Окупаційна армія росії вигадала новий спосіб «захисту» своїх літаків від атак дронів за допомогою автомобільних шин. Експерти вважають таке ноу-хау неефективним.

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Як пише CNN, на супутникових знімках аеродрому «Енгельс», що знаходиться в Саратовській області рф, можна помітити два стратегічні бомбардувальники Ту-95 з автомобільними шинами на бортах. На думку експертів, такі дії можуть бути спробою не лише створити «додатковий шар» захисту від безпілотників, а й знизити помітність літаків в нічний час доби.

Це може зменшити теплову помітність стратегічних авіаційних засобів, розміщених на злітних майданчиках, але вони все одно будуть помітні під інфрачервоними камерами. Хоча це виглядає досить безглуздо, схоже, що вони намагаються зробити все можливе, щоб захистити літаки, — цитує думку Франциска Серра-Мартінса з компанії One Way Aerospace, яка виготовляє безпілотники.

Розміщення шин на російських літаках підтвердив СNN і неназваний чиновник НАТО.