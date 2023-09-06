Россияне подлатали Крымский мост, поврежденный атакой надводных дронов

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Ракурс

На Кримському мосту поставили новий проліт замість пошкодженого атакою надводних дронів, яка сталася 17 липня.

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«Радіо Свобода» опублікувала знімки від сервісу Planet за 3 та 5 вересня.

На першому знімку прольоту немає, а на другому вже є.

Атака 17 липня стала другою спробою пошкодити міст. Вона призвела до пошкодження дорожніх смуг переправи.

Український морський дрон доправив приблизно 850 кг вибухівки до бетонної опори мосту.

СБУ надала CNN два ролики з камер спостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці мосту, а потім приблизно через 5 хвилин ще один удар по залізничній ділянці з протилежного напрямку.

Голова СБУ взяв на себе відповідальність і за першу атаку на Кримський міст 8 жовтня, однак не повідомив про подробиці операції.

8 жовтня 2023 року на Кримському мосту стався вибух. Рух мостом було перекрито через зруйновану частину дорожнього полотна.

З початку липня на Кримському мосту майже щоранку фіксували багатокілометрові затори.

17 липня на мосту, що сполучає росію з окупованим півостровом, сталися вибухи. Зруйновано одну секцію мосту, ще одна — пошкоджена.

Після вибухів на мосту уряд рф продовжив терміни його відновлення до 31 грудня 2023 року.

3 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в етері національного телемарафону «Єдині новини» заявив, що СБУ брала участь в обох ударах по Кримському мосту — у жовтні торік та у липні цього року.