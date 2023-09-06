Петиция к Зеленскому ветировать резонансный закон о декларировании набрала 25 тыс. голосовhttps://racurs.ua/n186969-peticiya-k-zelenskomu-vetirovat-rezonansnyy-zakon-o-deklarirovanii-nabrala-25-tys-golosov.htmlРакурс
Петиція до президента України із закликом накласти вето на резонансний законопроект № 9534 та повернути його до парламенту з вимогою негайно відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, всього за кілька годин набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
Про це свідчать дані на сторінці петицій на сайті Офісу президента.
У тексті петиції наголошується, що цей законопроект не виконує «найголовнішу вимогу суспільства» — відкрити дані про «воєнні» статки чиновників, яка згідно з передбаченими ним нормами лишиться закритою ще на рік.
Таким чином, на думку автора петиції, громадян позбавили інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни.
Кількість журналістських розслідувань, де фігурують народні депутати та представники виконавчої влади разюча. В цей час приховувати від українців декларації влади — це покривати тотальну корупцію у країні, — наголошується в тексті петиції.