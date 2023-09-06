Петиція із закликом накласти вето на законопроект №9534 набрала 25 тис. голосів, скріншот відео

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Петиція до президента України із закликом накласти вето на резонансний законопроект № 9534 та повернути його до парламенту з вимогою негайно відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, всього за кілька годин набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

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Про це свідчать дані на сторінці петицій на сайті Офісу президента.

У тексті петиції наголошується, що цей законопроект не виконує «найголовнішу вимогу суспільства» — відкрити дані про «воєнні» статки чиновників, яка згідно з передбаченими ним нормами лишиться закритою ще на рік.

Таким чином, на думку автора петиції, громадян позбавили інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни.