Зеленський радитиметься зі Стефанішиною, чи підписувати закон про повернення декларування

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n186965-zelenskyy-radytymetsya-zi-stefanishynou-chy-pidpysuvaty-zakon-pro-povernennya-deklaruvannya.html

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Володимир Зеленський, президент України, прийме рішення щодо ухваленого нещодавно Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віце-прем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

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Про це Зеленський заявив сьогодні, 6 вересня, відповідаючи на журналістам у Києві на питання, чи накладатиме він вето на цей закон, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Я попросив віце-прем'єрку Стефанішину провести консультації. Після них я прийму рішення. Їх два, — зазначив Зеленський.

Вчора, 5 вересня, Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроект № 9587-д «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

У Національному агентстві з питань запобігання корупції закликають ветувати цей закон, оскільки він:

залишає декларації закритими щонайменше на рік;

передбачає, що особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»