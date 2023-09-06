НАЗК вимагає ветувати щойно ухвалений закон про повернення декларування

НАЗК вимагає ветувати щойно ухвалений закон пр повернення декларування

https://racurs.ua/ua/n186953-nazk-vymagaie-vetuvaty-schoyno-uhvalenyy-zakon-pro-povernennya-deklaruvannya.html

Ракурс

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений нардепами законопроект № 9587-Д про декларування посадовців.

.

У заяві відомства зазначено, що метою НАЗК є повернення законопроекту, який залишає декларації закритими щонайменше на рік, на повторний розгляд Верховної Ради.

В Агентстві зазначили, що до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення сьогодні входять 46 тис. 556 осіб. З них 1 тис. 961 особа притягнута до дисциплінарної відповідальності, 29 тис. 457 — до адміністративної відповідальності, а 15 тис. 138 — до кримінальної.

Після внесення змін до ст. 59 законопроекту орієнтовно залишиться 5 тис. 21 особа, буде видалено понад 10 тис. осіб засуджених за корупційні злочини.

Зміни до ст. 59 нададуть можливість не враховувати при призначенні на посади суддів, керівні посади у державних органах та органах місцевого самоврядування факт засудження особи за корупційні злочини. Оскільки при призначенні на ці та інші важливі посади здійснюється спеціальна перевірка, у тому числі на предмет наявності особи у Реєстрі. Після видалення майже 80% даних Реєстру ні президент, ні премʼєр-міністр, ні міністри, ні керівники інших органів влади, ні громадські організації, ні громадська рада доброчесності та ВККС, які найближчим часом мають забезпечити призначення понад дві тисячі суддів, при прийнятті рішень про призначення не матимуть офіційного джерела даних про осіб, які були внесені до нього, — йдеться у заяві НАЗК.

Історія питання

5 вересня Рада прийняла законопроєкт, яким відновлюється декларування для чиновників. Найпізніше до кінця січня 2024 року (інші за 90 днів з моменту настання обов’язку подавати) мають бути подані декларації чиновників, неподанні за попередні роки.

На жаль, е-декларації не будуть відкритими відразу, а лише через рік. Адже в парламенті знайшлося лише 199 депутатів, які підтримали правку нардепки Анастасії Радіної про це. Підтримали по фракціях:

Слуга народу — 117 з 191;

ЄС — 22 з 22;

Батьківщина — 5 з 13;

Платформа за життя та мир — 15 з 21;

За майбутнє - 8 з 11;

Голос — 17 з 17;

Довіра — 7 з 16;

Відновлення України — 1 з 9;

Позафракційні — 7 з 17;

Військові, прикордонники, зв’язківці, УДО та інші представники військових формувань (що залучені до бойових дій) мають подати декларації не пізніше 90 днів після скасування воєнного стану або звільнення зі служби. Ця «відстрочка» не поширюється на тиловиків, що працюють у ТЦК, ВЛК та СП, а також тих, хто беруть участь у підготовці оборонних закупівель, проходять військову службу на посадах міністрів, їхніх заступників, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх заступників. А також на інших посадах в апаратах міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя та тих, що відряджені на ці посади.

Також не пізніше 90 днів після воєнного стану або припинення відповідних обставин, мають право подати звіти ті чиновники, що перебувають на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій, полонені та поранені.

У списку додалися нові декларанти. Декларуватися мають члени ВЛК та лікарсько-консультативних комісій, МСЕК тощо. Щодо них також тепер можуть здійснювати перевірки.

Доступ до Реєстру декларацій — закритий на один рік з дня набрання чинності цього Закону або до дня припинення воєнного стану. Водночас суб'єкт декларування може звернутись до НАЗК, щоб доступ до його декларації відкрили. Також Кабмін розробить список, кому рекомендовано відкрити декларації.

Під декларування потрапить не все майно, що є в користуванні. Державні службовці мають вносити в декларацію лише ті об'єкти, які були у володінні або користування чиновника (або члена його сім’ї) станом на останній день звітного періоду (та не менше ніж 30 днів до цього) або принаймні протягом половини часу звітного періоду.

Наразі доступ до декларацій буде закритий, подивитися свої дані можуть лише декларанти через сайт НАЗК. Правка Радіної про відкритість Реєстру, не пройшла.

**Вчора ВРУ схвалила законопроект про повернення е-декларування, але проігнорувала ключову правку про негайне відкриття декларацій.

�Підписатися на ZN.UA (https://t.me/+tAPyepAnW8MxMzIy)