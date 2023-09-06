Минобороны рф хочет ставить заключенных в колониях на воинский учет

Российских заключенных предлагают ставить на воинский учет, фото: «ЗАКС.РУ»

https://racurs.ua/n186974-minoborony-rf-hochet-stavit-zakluchennyh-v-koloniyah-na-voinskiy-uchet.html

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Міноборони рф виступило із пропозицією запровадити військовий облік для ув’язнених.

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Проект відповідних змін до положення про облік опубліковано на офіційному російському порталі правових актів, повідомляє «Радіо Свобода».

Згідно із запропонованими відомством змінами, особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, мають стати на військовий облік в особливому порядку — безпосередньо у в’язниці чи колонії, без явки до військкомату.

Особливий військовий облік здійснюється виправними установами кримінально-виконавчої системи та військовими комісаріатами за місцеперебуванням установ кримінально-виконавчої системи, — вказано в проекті.

Пропонується, що в такому разі списки військовозобов’язаних ув’язнених формуватимуть самі в’язниці та колонії, змінюватимуть їх у міру етапування чи звільнення засуджених та передаватиму до військкоматів.

Зараз у положенні про військовий облік зазначено, що громадяни, які у рф відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, не підлягають обліку. Саме цей підпункт міноборони рф пропонує скасувати, — зазначає видання.

Джерело: «Радіо Свобода»