Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Российских заключенных предлагают ставить на воинский учет, фото: «ЗАКС.РУ»

Минобороны рф хочет ставить заключенных в колониях на воинский учет

6 сен 2023, 22:16
999

Міноборони рф виступило із пропозицією запровадити військовий облік для ув’язнених.


.

Проект відповідних змін до положення про облік опубліковано на офіційному російському порталі правових актів, повідомляє «Радіо Свобода».

Згідно із запропонованими відомством змінами, особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, мають стати на військовий облік в особливому порядку — безпосередньо у в’язниці чи колонії, без явки до військкомату.

Особливий військовий облік здійснюється виправними установами кримінально-виконавчої системи та військовими комісаріатами за місцеперебуванням установ кримінально-виконавчої системи, — вказано в проекті.

Пропонується, що в такому разі списки військовозобов’язаних ув’язнених формуватимуть самі в’язниці та колонії, змінюватимуть їх у міру етапування чи звільнення засуджених та передаватиму до військкоматів.

Зараз у положенні про військовий облік зазначено, що громадяни, які у рф відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, не підлягають обліку. Саме цей підпункт міноборони рф пропонує скасувати, — зазначає видання.

Джерело: «Радіо Свобода»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров